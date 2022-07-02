Вуз имени Жириновского появился в Москве

В столице появился вуз имени Владимира Жириновского. Именем экс-лидера ЛДПР назвали Московский Институт мировых цивилизаций, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу партии.

Институт функционирует уже более 20 лет. Именно Жириновский был в свое время его учредителем. Он принимал участие в работе над инфраструктурой, привлечении преподавателей из лучших вузов страны, а также студенческом обмене с крупными российскими и иностранными университетами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

