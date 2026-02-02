Практикумы по подготовке к ЕГЭ начались в школах Москвы

В школах Москвы для учеников 11-х классов начались практикумы по подготовке к ЕГЭ. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

На этих занятиях выпускники углубленно изучают предметы, которые им необходимы для поступления в вузы. Школьники делятся на три группы в зависимости от уровня знаний, что позволяет выстроить более подходящий темп и глубину изучения тем.

