Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 19:45

Наука

Корабль Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии на борту вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии на борту вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon доставил туристов с МКС на Землю

В "Роскосмосе" заявили, что первая за полвека миссия на Луну переносится

КНДР не смогла запустить в космос свой первый разведывательный спутник

Роскосмос назвал дату запуска первой за полвека станции на Луну

Россия впервые за полвека запустит станцию на Луну

"Мослекторий": Артем Корзунов – о том, возможна ли жизнь на экзопланетах

Корабль Crew Dragon покинет МКС 30 мая

Китай запустил корабль "Шэньчжоу-16" к своей орбитальной станции

"Мослекторий": Степан Крат – о небесных светилах

Четверо космических туристов в составе миссии Ax-2 вернулись с МКС на Землю. Полет космического корабля занял около 12 часов. Капсула Crew Dragon приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Этот полет стал вторым в программе космического туризма компании Axiom. В рамках проекта космические туристы совершают недельный полет на орбиту, где вместе с экипажем МКС принимают участие в научной работе станции. Стоимость путешествия для каждого члена миссии оценивается в 55 миллионов долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика