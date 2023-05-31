Корабль Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии на борту вернулся на Землю

Четверо космических туристов в составе миссии Ax-2 вернулись с МКС на Землю. Полет космического корабля занял около 12 часов. Капсула Crew Dragon приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Этот полет стал вторым в программе космического туризма компании Axiom. В рамках проекта космические туристы совершают недельный полет на орбиту, где вместе с экипажем МКС принимают участие в научной работе станции. Стоимость путешествия для каждого члена миссии оценивается в 55 миллионов долларов.

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