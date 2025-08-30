Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

30 августа, 16:30

Новости мира: окаменелость доисторического хищника обнаружили в Аргентине

"Мослекторий": Федор Дерябин – о том, каким был эллинизм

Около ста новых пятен появилось на Солнце за сутки

Британские ученые заявили, что раскрыли тайну Бермудского треугольника

Британский ученый объяснил, почему в Бермудском треугольнике исчезают корабли

Ученые выяснили, что жаркая погода крадет две недели молодости

В Москве и области запустили новые маршруты научно-популярного туризма

Ученые доказали существование отцовского инстинкта

Эксперты опровергли теорию о секретных выбросах химикатов

"Мослекторий": Кирилл Половников – о новой физике

В Аргентине обнаружили полностью сохранившуюся окаменелость доисторического хищника. Это крокодилоподобная рептилия длиной 3,5 метра и весом около 250 килограммов. Возраст находки оценивается примерно в 70 миллионов лет. Ученые считают, что она была одной из доминирующих хищников региона в свое время. Широкий череп с мощными челюстями и крупными острыми зубами позволял гигантскому предку крокодила охотиться на динозавров среднего размера. Исследователи отмечают на редкость исключительную сохранность, на нем практически нет повреждений. Это позволит глубже изучить этих древних хищников.

Турецкий парламент призвал приостановить членство Израиля в ООН из-за ситуации в секторе Газа. Об этом сообщается в резолюции, принятой единогласно на внеочередном заседании. Кроме того, в законодательном органе обратились к другим странам с призывом прекратить военные и торговые отношения с Израилем и предпринять действия по срыву эмбарго в отношении Палестины. Ранее ООН официально признала ситуацию в Газе катастрофической. К концу сентября 2025 года более 600 тысяч жителей анклава могут столкнуться с полным отсутствием продовольствия, что означает реальную угрозу массового голода для населения. Общее количество погибших от истощения там возросло до 280 человек, среди которых есть 114 детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

