Новости мира: окаменелость доисторического хищника обнаружили в Аргентине

В Аргентине обнаружили полностью сохранившуюся окаменелость доисторического хищника. Это крокодилоподобная рептилия длиной 3,5 метра и весом около 250 килограммов. Возраст находки оценивается примерно в 70 миллионов лет. Ученые считают, что она была одной из доминирующих хищников региона в свое время. Широкий череп с мощными челюстями и крупными острыми зубами позволял гигантскому предку крокодила охотиться на динозавров среднего размера. Исследователи отмечают на редкость исключительную сохранность, на нем практически нет повреждений. Это позволит глубже изучить этих древних хищников.

Турецкий парламент призвал приостановить членство Израиля в ООН из-за ситуации в секторе Газа. Об этом сообщается в резолюции, принятой единогласно на внеочередном заседании. Кроме того, в законодательном органе обратились к другим странам с призывом прекратить военные и торговые отношения с Израилем и предпринять действия по срыву эмбарго в отношении Палестины. Ранее ООН официально признала ситуацию в Газе катастрофической. К концу сентября 2025 года более 600 тысяч жителей анклава могут столкнуться с полным отсутствием продовольствия, что означает реальную угрозу массового голода для населения. Общее количество погибших от истощения там возросло до 280 человек, среди которых есть 114 детей.

