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Наука

09:15

Британские ученые заявляют, что нашли доказательства искусственного происхождения COVID-19

наука видео Екатерина Фоменко

Британские ученые заявляют, что нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса. Расследование опубликовали британские СМИ. Как считают вирусологи, их китайские коллеги в рамках своих внутренних исследований взяли хребет коронавируса летучих мышей и прикрепили к нему новые шипы, создав смертельную комбинацию. Этот шип выдал себя необычным составом аминокислот. Более того, британцы заявили, что после начала пандемии китайские ученые модернизировали вирус так, чтобы было ощущение, будто он мутировал естественным путем. Отсюда, якобы, и большое количество новых штаммов.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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