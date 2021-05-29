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Наука

00:51

Глава NASA примет участие в конференции по космосу в Санкт-Петербурге

наука

Фото: depositphotos/adameq2

Глава NASA Билл Нельсон по видеосвязи примет участие в конференции по исследованию космоса GLEX в Санкт-Петербурге.

"Да, я планирую сделать это в виртуальном формате. Как я понимаю, я буду в числе участников дискуссии", – приводит слова Нельсона ТАСС.

Он также выразил надежду, что Россия продолжит сотрудничество с Соединенными Штатами по Международной космической станции и заявил, что хочет обсудить этот вопрос.

"Я с нетерпением жду дискуссий по поводу продолжения этих замечательных отношений", – добавил он.

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства также подчеркнул, что во времена, когда "на поверхности Земли дела могут обстоять несколько сложно", в космосе Россия и США "хорошо ладят друг с другом".

Глобальная конференция по исследованию космоса проходит каждый год. В этот раз она состоится с 14 по 18 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что пригласил американского коллегу в Россию для обсуждения вопросов сотрудничества в космосе.

Помимо этого, Рогозин заявлял, что представление о российской космической отрасли изменится в ближайшие 2-3 года.

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