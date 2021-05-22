Китайский марсоход сошел с посадочной платформы и приступил к исследованию Марса

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

Китайский марсоход "Чжужун" с успехом сошел с посадочной платформы, после чего начал исследовать Красную планету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

"Марсоход "Чжужун" успешно покинул посадочную платформу, достиг поверхности Марса и приступил к исследованию", – говорится в материале.

Отмечается, что аппарат "Тяньвэнь-1" 15 мая в рамках первой миссии Китая по исследованию Марса совершил успешную посадку в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия на Красной планете.

Входящий в ее состав марсоход "Чжужун" займется исследованием грунта, ионосферы и климата планеты. Период его работы на поверхности Марса составит 92 земных суток.

Ранее астробиологи NASA установили, что на Марсе есть жизнь. По их словам, недра Красной планеты содержат вещества, необходимые для жизни микроорганизмов. Примерно такие же есть и в недрах Земли.

После публикации этой информации многие снова заговорили об освоении Марса. Однако Илон Маск поспешил заявить, что это очень опасная затея.