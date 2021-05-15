Китай впервые осуществил успешную посадку зонда на Марс

Фото: AP Photo/CNSA via AP, File
Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" успешно приземлился на поверхность Марса. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой Национальное космическое управление Китая.
"Аппарат "Тяньвэнь-1" 15 мая в рамках первой миссии Китая по исследованию Марса совершил успешную посадку в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия на Марсе", – говорится в сообщении.
Как отмечается, целью миссии марсохода является поиск возможных признаков жизни на планете. Также специалисты планируют узнать, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.
Ранее астробиологи NASA установили, что на Марсе есть жизнь. По их словам, недра Красной планеты содержат вещества, необходимые для жизни микроорганизмов. Примерно такие же есть и в недрах Земли.
После публикации этой информации многие снова заговорили об освоении Марса. Однако Илон Маск поспешил заявить, что это очень опасная затея.
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