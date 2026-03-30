30 марта, 07:15Наука
"Роскосмос" показал снимки циклона, ставшего причиной наводнения в Дагестане
В "Роскосмосе" показали, как с орбиты выглядит мощный циклон, который стал причиной наводнения в Дагестане. Ливни со шквалистым ветром обрушились на регион 28 марта. Объем осадков побил многолетние рекорды.
По данным синоптиков, такого наводнения в республике не было более века. Размыты дороги, в Хасавюрте обрушился железнодорожный мост. Подтоплены сотни домов, были перебои с электричеством.
