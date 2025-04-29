Новости мира: Amazon вывела на орбиту первую партию спутников

Компания Amazon вывела на орбиту первую партию спутников для своей телекоммуникационной группировки. С космодрома на мысе Канаверал были запущены 27 аппаратов. Всего в систему войдет более 3 тысяч спутников, половину из них планируют вывести до июля следующего года.

На востоке Франции прошел мощный градовый шторм. На границе департаментов Ду и Юра все покрылось ледяным слоем, движение на дорогах оказалось затруднено.

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