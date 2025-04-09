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09 апреля, 07:15

Наука

"Роскосмос" и NASA разработают план по сведению МКС с околоземной орбиты

"Роскосмос" и NASA разработают план по сведению МКС с околоземной орбиты

Экипаж корабля "Союз МС-27" перешел на борт МКС

Экипаж корабля "Союз МС-27" перешел в российский сегмент "Причал" на МКС

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NASA отправит на Марс беспилотный вертолет

Россия и США начали подготовку к завершению работы Международной космической станции. Специалисты "Роскосмоса" и NASA приступили к разработке комплексного плана по завершению работы МКС и сведения ее с околоземной орбиты.

Дата пока не установлена. Ранее сообщали, что Вашингтон финансирует миссию до 2030 года, в то время как Москва объявляла о намерении участвовать в проекте минимум до 2028-го. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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