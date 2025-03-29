Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта, 09:30

Наука

Космонавт Александр Горбунов приступит к послеполетной реабилитации

Космонавт Александр Горбунов приступит к послеполетной реабилитации

"Мослекторий": Дарья Сапрынская – о коврах

Солнечная вспышка может вызвать магнитную бурю 28 марта

"Мослекторий": Леонид Зотов – о Земле и времени

Москвичи смогут увидеть частичное солнечное затмение 29 марта

Новости регионов: в Приморье из-за гололедицы произошел транспортный коллапс

Молодых ученых Москвы пригласили на конкурс

"Мослекторий": Исхак Фархутдинов – о драгоценных камнях

"Мослекторий": Александр Ершов – о городах-призраках

Необычные светящиеся спирали заметили в небе российских регионов

Российский космонавт Александр Горбунов пройдет послеполетную реабилитацию в Звездном городке – он вернулся на Землю с МКС в прошлую среду. На орбите Горбунов провел полгода – за это время в условиях невесомости в организме даже подготовленного человека происходят серьезные изменения.

У космонавтов слабеют мышцы – кроме того, специалистам предстоит вывести из организма Горбунова избыточную радиацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика