Космонавт Александр Горбунов приступит к послеполетной реабилитации

Российский космонавт Александр Горбунов пройдет послеполетную реабилитацию в Звездном городке – он вернулся на Землю с МКС в прошлую среду. На орбите Горбунов провел полгода – за это время в условиях невесомости в организме даже подготовленного человека происходят серьезные изменения.

У космонавтов слабеют мышцы – кроме того, специалистам предстоит вывести из организма Горбунова избыточную радиацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.