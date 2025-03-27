27 марта, 08:30Наука
Москвичи смогут увидеть частичное солнечное затмение 29 марта
В эту субботу, 29 марта, жители Москвы смогут наблюдать уникальное природное явление – солнечное затмение. Луна частично закроет солнечный диск, и понаблюдать за этим можно будет в течение получаса, начиная с 14:50.
Специалисты рекомендуют использовать специальные солнцезащитные линзы, чтобы избежать повреждения зрения. Следующее подобное явление произойдет только в сентябре, однако в Москве затмение осенью будет не видно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.