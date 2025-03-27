Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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27 марта, 08:30

Наука

Москвичи смогут увидеть частичное солнечное затмение 29 марта

Москвичи смогут увидеть частичное солнечное затмение 29 марта

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В эту субботу, 29 марта, жители Москвы смогут наблюдать уникальное природное явление – солнечное затмение. Луна частично закроет солнечный диск, и понаблюдать за этим можно будет в течение получаса, начиная с 14:50.

Специалисты рекомендуют использовать специальные солнцезащитные линзы, чтобы избежать повреждения зрения. Следующее подобное явление произойдет только в сентябре, однако в Москве затмение осенью будет не видно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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