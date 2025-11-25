Полярное сияние заметили жители нескольких регионов России

Жители некоторых регионов России наблюдают полярное сияние. Пик этого природного явления зафиксирован в северо-западных регионах страны.

Кадры яркого небесного шоу публикуют жители Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным специалистов РАН, не исключено, что его скоро можно будет увидеть в небе над центральной частью России. Например, о слабом полярном сиянии сообщают жители Казани.

