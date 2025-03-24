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24 марта, 21:00

Наука

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 марта

Новости регионов: уральцы стали свидетелями падения метеора

В Москве открылась выставка, посвященная молодежной антарктической экспедиции

Магнитная буря мощностью 7 баллов накрыла Землю

Жители столицы смогут увидеть солнечное затмение 29 марта

"Мослекторий": Илья Гомыранов – об интеллекте животных

"Мослекторий": Галина Борисова – о подводной археологии

"Мослекторий": Елена Леванова – о палеоискусстве

Видео с кратером на Марсе завирусилось в Сети

Впервые в истории музейная выставка откроется на борту МКС – Сергей Собянин

Мощные магнитные бури обрушатся на Землю. Они продлятся несколько дней. Кроме того, метеорологи обещают москвичам изменения в погоде, поэтому метеозависимым следует внимательно следить за состоянием здоровья.

Пожар площадью 150 квадратных метров произошел в центре Москвы. По предварительным данным, гостиничный комплекс загорелся из-за нарушений во время сварочных работ. Роспотребнадзор проверил качество воздуха в районе пожара – все показатели в норме.

Тысячи жителей домов крупнейшего застройщика остались без интернета и умных сервисов. Причиной стала мощная кибератака, которая была направлена на единственного там провайдера.

В Москве продолжается реконструкция научного центра имени А. С. Логинова. Обновляют три старых здания, которые свяжут с новым лечебным корпусом крытыми переходами, сообщил Сергей Собянин. Работы планируют завершить за полтора года.

В Саудовской Аравии проходят переговоры между Россией и США, которые касаются украинского кризиса. Разговор длится уже десятый час. За это время были лишь три небольших перерыва. На повестке – черноморская инициатива, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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