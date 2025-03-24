Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 марта

Мощные магнитные бури обрушатся на Землю. Они продлятся несколько дней. Кроме того, метеорологи обещают москвичам изменения в погоде, поэтому метеозависимым следует внимательно следить за состоянием здоровья.

Пожар площадью 150 квадратных метров произошел в центре Москвы. По предварительным данным, гостиничный комплекс загорелся из-за нарушений во время сварочных работ. Роспотребнадзор проверил качество воздуха в районе пожара – все показатели в норме.

Тысячи жителей домов крупнейшего застройщика остались без интернета и умных сервисов. Причиной стала мощная кибератака, которая была направлена на единственного там провайдера.

В Москве продолжается реконструкция научного центра имени А. С. Логинова. Обновляют три старых здания, которые свяжут с новым лечебным корпусом крытыми переходами, сообщил Сергей Собянин. Работы планируют завершить за полтора года.

В Саудовской Аравии проходят переговоры между Россией и США, которые касаются украинского кризиса. Разговор длится уже десятый час. За это время были лишь три небольших перерыва. На повестке – черноморская инициатива, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.