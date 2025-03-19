"Мослекторий": Иван Кулаков – о полуострове Крым

Как Крым стал жемчужиной в короне Российской империи? Почему на полуострове так много народов и национальностей?

Зачем русский флот затопил свои корабли в севастопольской бухте? Какие еще подвиги совершили российские солдаты?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет преподаватель РГГУ, координатор молодежного клуба Российского исторического общества Иван Кулаков.

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