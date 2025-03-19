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19 марта, 01:00

Общество

"Мослекторий": Иван Кулаков – о полуострове Крым

"Мослекторий": Иван Кулаков – о полуострове Крым

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Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет преподаватель РГГУ, координатор молодежного клуба Российского исторического общества Иван Кулаков.

Все выпуски программы "Мослекторий" смотрите на VK Видео.

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Программа: Мослекторий
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