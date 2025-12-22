Первый в истории астронавт на инвалидной коляске вернулся на Землю после полета в космос

Первый в мире астронавт на инвалидной коляске Михаэла Бентхаус успешно вернулась на Землю после космического полета. Инженер из Германии совершила суборбитальный полет.

Корабль поднялся на высоту более 100 километров над уровнем моря. Общая продолжительность полета составила около 10 минут. Экипаж несколько минут находился в состоянии невесомости.

