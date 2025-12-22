Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 07:00

Наука

Первый в истории астронавт на инвалидной коляске вернулся на Землю после полета в космос

Первый в истории астронавт на инвалидной коляске вернулся на Землю после полета в космос

Ученые рассказали, как сны влияют на жизнь человека

Новости мира: пробный запуск космического аппарата Илона Маска обернулся мощным взрывом

Магнитные бури усилятся на текущей неделе

21 декабря станет самым коротким световым днем в 2025 году

Магнитная буря силой в 5 баллов накроет столицу 23 декабря

Запуск космического корабля Crew Dragon к МКС с российским космонавтом отложен

Самая долгая ночь в году в Москве наступит 21 декабря

В Москве наградили победителей конкурса для молодых ученых

Самый короткий световой день ожидается 21 декабря

Первый в мире астронавт на инвалидной коляске Михаэла Бентхаус успешно вернулась на Землю после космического полета. Инженер из Германии совершила суборбитальный полет.

Корабль поднялся на высоту более 100 километров над уровнем моря. Общая продолжительность полета составила около 10 минут. Экипаж несколько минут находился в состоянии невесомости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика