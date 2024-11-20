Новости мира: Илон Маск готовит экспедицию на Марс

Космическая компания миллиардера Илона Маска провела шестые испытания ракетоносителя Starship. На них присутствовал новоизбранный президент Америки Дональд Трамп. Полет продолжался примерно час, после чего космический корабль успешно приводнился в Индийском океане, сам же ракетный ускоритель вернулся на стартовую площадку. Цель этих испытаний является подготовка к экспедиции на Марс. Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет старшип на красную планету в ближайшие четыре года.

Мощный взрыв произошел в американском штате Мичиган. Это привело к частичному разрушению и пожару в частном доме, где и произошел инцидент. На место выехали десятки пожарных, а местных жителей попросили держаться подальше от места происшествия. Предположительно, причиной взрыва стал газ, и сейчас местность проверяется на наличие потенциальных утечек. О пострадавших не сообщается.

Жители Лондона столкнулись с глобальной проблемой. Англичане оказались не готовы к обильным снегопадам. Как сообщают СМИ, столичные дороги парализованы, а движение поездов из-за мокрого снега было остановлено. Также во многих школах отменили занятия.

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