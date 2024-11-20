Ракета с прототипом корабля Starship стартовала с космодрома в США

Фото: x.com/SpaceX

Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска провела запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Трансляция пуска велась на странице организации в соцсети X.

Корабль Starship будет проверять ключевые технические улучшения, включая повторное зажигание двигателя Raptor в космосе, тестировать тепловой щит и изменения для управляемого спуска в Индийский океан.

По данным ТАСС, наблюдать за запуском ракеты с Маском приехал избранный президент США Дональд Трамп.

Маск зявил, что Starship сможет отправиться к Марсу в непилотируемом режиме через два года. Главная цель предпринимателя заключается в создании самодостаточного города на Марсе через 20 лет.

В понедельник, 18 ноября, SpaceX запустила три ракеты со спутниками. В частности, ракета-носитель Falcon 9 успешно запустила на орбиту индийский спутник связи NSIL GSAT-N2. Его запуск состоялся со стартового комплекса Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

Накануне транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-27" отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента МКС. Ближе к вечеру он вошел в атмосферу Земли, а его несгоревшие элементы рухнули в несудоходном районе южной части Тихого океана.