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02:56

Наука

Корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане

Фото: x.com/SpaceX

Космический корабль Starship американской компании SpaceX успешно завершил шестой тестовый полет, приводнившись в Индийском океане.

"Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим шестым летным испытанием Starship!" – говорится в заявлении компании в соцсети X.

Запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship прошел в ночь на 20 ноября. Избранный президент США Дональд Трамп наблюдал за пуском ракеты вместе с бизнесменом Илоном Маском.

Корабль в ходе полета проверил ключевые технические улучшения, включая повторное зажигание двигателя Raptor в космосе, тестировал тепловой щит и изменения для управляемого спуска в Индийский океан.

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