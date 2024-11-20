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Корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане
Фото: x.com/SpaceX
Космический корабль Starship американской компании SpaceX успешно завершил шестой тестовый полет, приводнившись в Индийском океане.
"Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим шестым летным испытанием Starship!" – говорится в заявлении компании в соцсети X.
Запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship прошел в ночь на 20 ноября. Избранный президент США Дональд Трамп наблюдал за пуском ракеты вместе с бизнесменом Илоном Маском.
Корабль в ходе полета проверил ключевые технические улучшения, включая повторное зажигание двигателя Raptor в космосе, тестировал тепловой щит и изменения для управляемого спуска в Индийский океан.
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