Глобальное потепление в России идет почти в два раза быстрее, чем в мире, заявляют климатологи. Согласно их данным, средняя температура в стране выросла на 2,5 градуса за 50 лет. В остальном мире прирост составил 1,5 градуса.

Ученые объяснили, что часть России занимает Арктика, где климатические изменения сильнее в силу физических причин. Ключевую роль играет усиление парникового эффекта.

