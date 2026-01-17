Форма поиска по сайту

17 января, 23:15

Глобальное потепление в России идет почти в два раза быстрее, чем в мире

Глобальное потепление в России идет почти в два раза быстрее, чем в мире, заявляют климатологи. Согласно их данным, средняя температура в стране выросла на 2,5 градуса за 50 лет. В остальном мире прирост составил 1,5 градуса.

Ученые объяснили, что часть России занимает Арктика, где климатические изменения сильнее в силу физических причин. Ключевую роль играет усиление парникового эффекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

наукавидеоЕкатерина Кузнеченкова

