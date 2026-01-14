Ученые зафиксировали рекордный темп геомагнитных возмущений в начале 2026 года

Ученые в начале 2026 года зафиксировали рекордный темп геомагнитных возмущений. Как пояснил заведующий лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, несмотря на общее снижение солнечной активности, появился новый источник бурь – корональные дыры.

По словам Богачева, они заместили собой вспышки и привели к росту числа геомагнитных возмущений. Эксперт отметил, что в ближайшее время геомагнитная активность, вероятно, не снизится. Однако речь идет преимущественно о средних и слабых событиях, а не о сильных магнитных бурях, которые возникают после мощных вспышек на Солнце.

