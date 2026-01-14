Форма поиска по сайту

Новости

Новости

14 января, 07:15

Наука

Ученые зафиксировали рекордный темп геомагнитных возмущений в начале 2026 года

МВД подготовило поправки в КоАП по протоколам для нетрезвых водителей

"Мослекторий": Мария Осетрова – о памяти человека

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков стал командиром МКС

"Мослекторий": Ос Арутюнян – об интеллекте животных

"Роскосмос" опубликовал фотографию туманности "Рождественская елка"

Новости мира: телескоп "Хаббл" обнаружил новый объект в космосе

Солнце, Венера и Марс сольются на небе в одну точку 6 января

Несколько солнечных и лунных затмений произойдет в 2026 году

Магнитная буря накрыла Землю 3 января

Ученые в начале 2026 года зафиксировали рекордный темп геомагнитных возмущений. Как пояснил заведующий лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, несмотря на общее снижение солнечной активности, появился новый источник бурь – корональные дыры.

По словам Богачева, они заместили собой вспышки и привели к росту числа геомагнитных возмущений. Эксперт отметил, что в ближайшее время геомагнитная активность, вероятно, не снизится. Однако речь идет преимущественно о средних и слабых событиях, а не о сильных магнитных бурях, которые возникают после мощных вспышек на Солнце.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

наукавидеоЕгор БедуляПолина Брабец

