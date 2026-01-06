Новости мира: телескоп "Хаббл" обнаружил новый объект в космосе

Космический телескоп "Хаббл" обнаружил новый уникальный объект – беззвездное, богатое газом облако темной материи, получившее временное название Cloud 9. Ученые считают его реликтом раннего этапа формирования галактик.

Во время показательных выступлений в одном из китайских торговых центров робот случайно отправил своего "напарника" в нокаут. Инцидент произошел на глазах у сотен зрителей, когда один из андроидов, отрабатывая сложные движения, задел другого ногой.

