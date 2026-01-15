Космонавт Роскосмоса Платонов вернулся на Землю на корабле Crew Dragon

Американский космический корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю с экипажем, в состав которого вошел космонавт Роскосмоса Олег Платонов. Вместе с ним приводнились трое его коллег-астронавтов.

Ранее было объявлено о досрочном возвращении экипажа по причине болезни одного из астронавтов. На Международной космической станции теперь остается команда из трех человек: двух россиян и американца.

