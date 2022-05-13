Ученые впервые получили изображение тени черной дыры в центре Млечного Пути

Астрофизики сделали фото черной дыры. Снимок был представлен на конференции.

Черная дыра находится на расстоянии около 27 тысяч световых лет от Солнца и в четыре миллиона раз массивнее звезды. Чтобы получить уникальные снимки, объединили мощности восьми самых чувствительных радиообсерваторий мира. На работу ушло около пяти лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

