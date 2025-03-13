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13 марта, 07:45

Наука

Новости мира: SpaceX отложила пуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом

Новости мира: SpaceX отложила пуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом

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Компания SpaceX отложила запуск корабля Crew Dragon, на борту которого находился российский космонавт Кирилл Песков вместе с астронавтами Энн МакКлейн, Николь Айерс и Такуей Ониши. Экипаж уже занял свои места, когда было принято решение об отмене старта. Причины переноса пока не сообщаются.

На электроподстанции в кампусе Техасского технологического института произошел мощный взрыв, вызвавший пожар. В результате инцидента без света остался целый комплекс зданий. Люди, находившиеся на территории кампуса, сообщили о сильном запахе газа, после чего их срочно эвакуировали. Причины взрыва и масштабы повреждений выясняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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