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07 апреля, 07:45

Наука

Жители Москвы смогут увидеть весенний звездопад Лириды

Жители Москвы смогут увидеть весенний звездопад Лириды

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С 21 по 24 апреля по ночам над Москвой можно будет наблюдать первый весенний метеорный поток – Лириды. Пика активности звездопад достигнет в ночь с 22 на 23 апреля. В этот период в небе будет появляться до 18 метеоров в час.

Лучшее время для наблюдений – около полуночи. Астрономы советуют выбирать темные открытые площадки вдали от городского света, например парки или Воробьевы горы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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