График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

07 марта, 23:30

Наука

"Роскосмос" к 8 Марта опубликовал фотографии туманностей в форме цветов

"Роскосмос" к 8 Марта опубликовал фотографии туманностей в форме цветов

Школа молодых ученых в Москве подготовила лекции, обсуждения и встречи

"Мослекторий": Владимир Алипов – об эмоциях и мозге

Записаться в кандидаты в космонавты стало возможно через "Госуслуги"

"Мослекторий": Денис Прудник – о развитии космических проектов

Солнце выбросило гигантский протуберанец в направлении своего северного полюса

Москвичам показали лунное затмение с борта МКС

Кровавая луна взойдет 3 марта

На Солнце впервые за четыре года пропали все пятна

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на 28 февраля

"Роскосмос" к Международному женскому дню опубликовал фотографии туманностей в форме цветов. В объектив астрофотографа попали гигантские звездные оранжереи на расстоянии тысяч световых лет.

В частности, на фото можно увидеть туманности Тюльпан, Розетка, Ирис, а также Сердце и Душа. Такие космические явления формируются под действием излучения горячих молодых светил – оно заставляет водород светиться яркими розовыми оттенками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

