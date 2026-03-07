"Роскосмос" к 8 Марта опубликовал фотографии туманностей в форме цветов

"Роскосмос" к Международному женскому дню опубликовал фотографии туманностей в форме цветов. В объектив астрофотографа попали гигантские звездные оранжереи на расстоянии тысяч световых лет.

В частности, на фото можно увидеть туманности Тюльпан, Розетка, Ирис, а также Сердце и Душа. Такие космические явления формируются под действием излучения горячих молодых светил – оно заставляет водород светиться яркими розовыми оттенками.

