Школа молодых ученых в Москве подготовила лекции, обсуждения и встречи

МТС и благотворительный фонд "Система" организовали Школу молодых ученых. Там запланированы лекции, обсуждения и встречи с компаниями, где новое поколение инноваторов и авторов технологичных разработок могут показать свои проекты.

Такие площадки помогают молодым ученым не только представить свои исследования, но и найти индустриальных партнеров, чтобы их проекты выходили из лабораторий и становились реальными решениями для бизнеса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

