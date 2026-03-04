Солнце выбросило гигантский протуберанец в направлении своего северного полюса

Солнце выбросило в направлении своего северного полюса гигантский протуберанец. Это плотное образование из плазмы, которое удерживается магнитным полем звезды.

Размеры протуберанца составляют около 1 миллиона километров. Это в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны. Такие крупные протуберанцы являются одним из самых опасных проявлений космической погоды.

