NASA начало обратный отсчет до старта пилотируемой миссии "Артемида-2". Старт запланирован на 2 апреля около 01:30 по московскому времени. Четверо астронавтов проведут в космосе примерно 10 суток. Корабль облетит Луну и вернется на Землю без выхода на орбиту спутника и без посадки.

Прогноз погоды на момент старта благоприятный. Это первый пилотируемый полет к Луне более чем за полвека. Астроном Владимир Сурдин отметил, что ракета летала в космос лишь однажды, и никто не знает, как она поведет себя в этот раз. Миссия станет ключевым шагом перед будущими экспедициями к Луне.

