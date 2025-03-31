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31 марта, 22:15

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Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе

Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе

Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе

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В Тимирязевском районе построили пять современных жилых комплексов по программе реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В новые квартиры уже переехали или находятся в процессе переезда порядка 1,5 тысячи человек из 9 домов. Один из жилых комплексов находится по адресу Дмитровское шоссе, 55А. Туда с конца декабря начали переселяться 76 семей из двух домов в Линейном проезде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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