Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе

В Тимирязевском районе построили пять современных жилых комплексов по программе реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В новые квартиры уже переехали или находятся в процессе переезда порядка 1,5 тысячи человек из 9 домов. Один из жилых комплексов находится по адресу Дмитровское шоссе, 55А. Туда с конца декабря начали переселяться 76 семей из двух домов в Линейном проезде.

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