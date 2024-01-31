Собянин: улучшаем социальную и транспортную инфраструктуру Тропарево-Никулина

Район Тропарево-Никулино становится все более привлекательным для москвичей. Здесь появляются благоустроенные улицы и дворы, новая социальная и транспортная инфраструктура. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Местные жители также ждут запуска школы № 1329 на 400 мест. В ней обустроят IT-полигон для исследований 3D-моделирования, площадки для разных видов спорта, галерею искусств и ремесленный центр.

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