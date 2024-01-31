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Новости

Новости

31 января, 22:30

Новости

Собянин: улучшаем социальную и транспортную инфраструктуру Тропарево-Никулина

Собянин: улучшаем социальную и транспортную инфраструктуру Тропарево-Никулина

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Собянин: в этом году планируем открыть 100 обновленных поликлиник

Новости часа: два спорткомплекса построят на территории бывшей промзоны Карачарово

Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в ТиНАО

Собянин рассказал о крупнейших проектах в сфере здравоохранения в ТиНАО

Новости часа: кварталы построят в Нижегородском и Левобережном районах, Ховрине и Зюзюне

Мэр Москвы рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в ТиНАО

Район Тропарево-Никулино становится все более привлекательным для москвичей. Здесь появляются благоустроенные улицы и дворы, новая социальная и транспортная инфраструктура. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Местные жители также ждут запуска школы № 1329 на 400 мест. В ней обустроят IT-полигон для исследований 3D-моделирования, площадки для разных видов спорта, галерею искусств и ремесленный центр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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