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Новости

Новости

31 января, 13:00

Новости

Новости часа: кварталы построят в Нижегородском и Левобережном районах, Ховрине и Зюзюне

Новости часа: кварталы построят в Нижегородском и Левобережном районах, Ховрине и Зюзюне

Мэр Москвы рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в ТиНАО

Собянин рассказал о новых проектах реорганизации полузаброшенных территорий

Новости часа: Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Собянин рассказал о работе центра по производству электробусов в Москве

Собянин: 26 объектов здравоохранения ввели в ТиНАО с 2012 года

Сергей Собянин: 24,5 млн гостей посетили Москву в 2023 году

Сергей Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Сергей Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые кварталы построят в Нижегородском и Левобережном районах, Ховрине и Зюзине. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пешеходный мост на вокзале Кутузовская обеспечит быструю пересадку с МЦД на метро. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

В Южном Тушине снесли первые дома в рамках программы реновации. Об этом заявили в департаменте строительства.

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