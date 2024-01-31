31 января, 13:00Новости
Новости часа: кварталы построят в Нижегородском и Левобережном районах, Ховрине и Зюзюне
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые кварталы построят в Нижегородском и Левобережном районах, Ховрине и Зюзине. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Пешеходный мост на вокзале Кутузовская обеспечит быструю пересадку с МЦД на метро. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.
В Южном Тушине снесли первые дома в рамках программы реновации. Об этом заявили в департаменте строительства.