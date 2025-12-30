Сергей Собянин исполнил мечту девочки из Луганска в рамках "Елки желаний". Он рассказал об этом в своем канале в МАХ.

Градоначальник поделился, что 11-летняя Арина попросила в подарок гимнастическую стенку. Ее уже вручили столичные волонтеры.

Кроме того, 12-летняя девочка Бажена-Леля из Москвы попросила умную колонку, а 14-летний Дмитрий мечтал встретиться с пилотом военного самолета. Их желания тоже были исполнены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

