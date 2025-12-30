Собянин исполнил мечты трех ребят из Луганска и Москвы в рамках "Елки желаний"

Сергей Собянин исполнил мечты трех детей из Луганска и Москвы в рамках акции "Елка желаний". Об этом градоначальник рассказал на своей странице в МАХ.

Например, 11-летняя Арина попросила в подарок гимнастическую стенку. Девочка занимается хоровым пением и рисованием, а также участвует в олимпиадах и занимает призовые места. Столичные волонтеры уже вручили подарок и собрали его вместе с семьей девочки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

