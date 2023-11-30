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30 ноября, 12:45

Общество

Новости часа: мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Новости часа: мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Новости часа: программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы – Собянин

Мэр Москвы: программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы

Мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

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Новости часа: на Тихвинской улице восстановили движение трамваев

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы Москвы. Как отметил Сергей Собянин, эта программа обеспечит работой порядка 120 тысяч москвичей.

Почти 550 домов в Москве расселили в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

В Юго-Западном округе завершили благоустройство участка Ленинского проспекта. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

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