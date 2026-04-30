Собянин: в Москве внедряют самые прогрессивные технологии тушения пожаров

День пожарной охраны отмечают в России 30 апреля. С профессиональным праздником сотрудников службы поздравил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

В распоряжении столичных пожарных более 700 единиц спецтехники и свыше 150 тысяч единиц оборудования. Некоторые образцы не имеют аналогов в России. Постоянно внедряются передовые технологии и новые средства тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Мэр отметил, что за последние годы в столице удалось в 4 раза сократить количество пожаров и их последствий. Существенно уменьшилось и время ожидания ответа Службы 112. Пожарные и спасатели прибывают на место вызова менее чем за 7 минут в любой район мегаполиса.

