Собянин: Москва – город больших возможностей для профессионального развития

Москва является городом больших возможностей для профессионального развития и успешного трудоустройства. Об этом рассказал Сергей Собянин. В сентябре в столице открылся центр практического обучения "Профессии будущего".

Горожане смогут освоить востребованную специальность или повысить квалификацию максимум за 3 месяца. Центр включает 35 инновационных мастерских и 75 профессий, среди которых монтажник радиоэлектронной аппаратуры, токарь, фрезеровщик и оператор ЧПУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.