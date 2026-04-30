Собянин: фестиваль "Московская весна" откроется 1 мая

Фестиваль "Московская весна" стартует 1 мая в столице. Он будет посвящен Дню Победы и Году единства народов России. О программе в мессенджере МАХ рассказал Сергей Собянин. Центральной площадкой фестиваля станет Тверской бульвар. Праздничные мероприятия пройдут и в других округах.

С 8 мая гостей ждут мастер-классы по моделированию военной техники, работе с азбукой Морзе, сбору полевой аптечки и выпуску фронтовой газеты. На кулинарных уроках научат готовить блюда по солдатским рецептам. Любители активного образа жизни смогут поучаствовать в турнире на звание самого сильного жителя района и сдать нормативы ГТО.

