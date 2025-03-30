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30 марта, 09:45

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Собянин: второй вестибюль скоро откроется на станции Рижская БКЛ

Собянин: второй вестибюль скоро откроется на станции Рижская БКЛ

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В столице готовят к открытию второй вестибюль станции Рижская БКЛ. Он расположится около пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Благодаря новому наземному вестибюлю пересадка на метро станет максимально удобной для пассажиров, которые пользуются разными видами транспорта. Мэр также отметил, что вестибюль будет соединен со станцией наклонным тоннелем с эскалаторами – одними из самых длинных в столичном метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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