Собянин: Тверской бульвар станет главной площадкой фестиваля "Московская весна"

В столице 1 мая начнется фестиваль "Московская весна", посвященный Дню Победы и Году единства народов России. Центральной площадкой станет Тверской бульвар. Там развернут основную программу, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

С 8 мая на центральных и районных площадках пройдут мастер-классы по моделированию военной техники, изучению азбуки Морзе, сбору полевой аптечки и созданию фронтовой газеты. Гостей ждут концерты, ярмарки, спортивные соревнования, кулинарные уроки по рецептам солдат и "Домики добра" проекта "Москва помогает".

