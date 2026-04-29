Собянин: за год 12 тысяч человек обучились профуходу за маломобильными людьми

В Москве для людей с когнитивными нарушениями работает 14 социальных домов и 2 геронтопсихиатрических центра. В рамках системы подготовки специалистов действует симуляционный центр на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра. В прошлом году обучение в нем прошли более 12 тысяч человек, включая специалистов и жителей столицы, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Также в центре реализуется более 30 образовательных программ, а его опыт вызывает интерес в регионах и за рубежом. В столице действует Центр сопровождаемого проживания "Гурьевский", где молодые люди с ментальными особенностями проходят адаптацию и получают навыки самостоятельной жизни. Кроме того, реализуется проект "Школа родственного ухода", в котором за 4 года приняли участие более 7 тысяч москвичей.

