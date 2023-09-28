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Новости

28 сентября, 15:30

Общество

Новости часа: Собянин заявил о необходимости пересмотреть планы с учетом текущих вызовов

Новости часа: Собянин заявил о необходимости пересмотреть планы с учетом текущих вызовов

Доходы Москвы выросли в 3,2 раза за 12 лет – Собянин

Пушилин рассказал о высокой явке на прошедших выборах в ДНР

Путин провел встречу с избранными высшими должностными лицами субъектов РФ

Новости часа: перечисления Москвы в федеральный бюджет за 12 лет увеличились в 4 раза

Доходы Москвы увеличились в 3,2 раза за 12 лет – Собянин

Новости часа: доходы Москвы выросли в 3,2 раза за 12 лет

Новости часа: Собянин сообщил о планах создания рабочих мест в Сосенском и Метрогородке

Сергей Собянин принял участие в дискуссии о трансформации экономики на финансовом форуме

Новости часа: Собянин рассказал о новом препарате против онкологии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. После выборов нужно пересмотреть планы, учитывая те вызовы, которые есть сейчас. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе встречи новоизбранных глав регионов РФ с президентом.

С начала недели заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в Москве снизилась на 18%. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Дожди и похолодание придут в Москву с воскресенья, 1 октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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