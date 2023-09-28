Новости часа: Собянин заявил о необходимости пересмотреть планы с учетом текущих вызовов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. После выборов нужно пересмотреть планы, учитывая те вызовы, которые есть сейчас. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе встречи новоизбранных глав регионов РФ с президентом.

С начала недели заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в Москве снизилась на 18%. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Дожди и похолодание придут в Москву с воскресенья, 1 октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.