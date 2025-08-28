Собянин заявил о повышении зарплат учителей в Москве с 1 сентября

Оклады и зарплаты учителей в Москве будут значительно повышены, рассказал Сергей Собянин на ежегодном педагогическом совете, который прошел в Гостином Дворе. В среднем зарплата увеличится на 24%.

Мэр также рассказал, что около половины столичных школьников приняли решение получить среднее профессиональное образование после 9-го класса. Кроме того, власти Москвы планируют в следующем году начать строительство флагманских колледжей мирового уровня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

