Собянин: Кузьминский путепровод открыт после комплексной реконструкции

В Москве открыли Кузьминский путепровод после комплексной реконструкции. Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, специалисты полностью заменили несущие балки, которые износились за 65 лет эксплуатации, на сборное железобетонное пролетное строение.

Также на мосту установили новые деформационные швы, дорожное покрытие и ограждения, отремонтировали стойки промежуточных и крайних опор, укрепили насыпи. Во время работ путепровод не закрывали, полосы перекрывали частично.

