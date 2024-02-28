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Новости

Новости

28 февраля, 20:00

Новости

Новости часа: новый центр лучевой терапии в больнице в Коммунарке откроют в Москве

Новости часа: новый центр лучевой терапии в больнице в Коммунарке откроют в Москве

Новости часа: в центрах госуслуг ежедневно помогают 70 тысячам москвичей

Собянин: в 2024 году в Москве открыто около 400 лыжных трасс

Сергей Собянин: в Москве работает 138 центров госуслуг

Новости часа: Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

"Мой район. Новости": Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Москве

Собянин: в центрах госуслуг ежедневно помогают 70 тысячам москвичей

Собянин: завершаем создание крупнейшего медицинского комплекса в Коммунарке

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке

Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый центр лучевой терапии в больнице в Коммунарке готовится к открытию. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пригородные речные маршруты запустят по каналу имени Москвы к 2030 году. Об этом рассказал Дептранс столицы.

Кинофестиваль в честь женщин-режиссеров пройдет в Москве с 2 по 11 марта. Об этом заявили в Союзе кинематографистов.

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