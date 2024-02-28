28 февраля, 20:00Новости
Новости часа: новый центр лучевой терапии в больнице в Коммунарке откроют в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый центр лучевой терапии в больнице в Коммунарке готовится к открытию. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Пригородные речные маршруты запустят по каналу имени Москвы к 2030 году. Об этом рассказал Дептранс столицы.
Кинофестиваль в честь женщин-режиссеров пройдет в Москве с 2 по 11 марта. Об этом заявили в Союзе кинематографистов.