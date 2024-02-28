Новости часа: новый центр лучевой терапии в больнице в Коммунарке откроют в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый центр лучевой терапии в больнице в Коммунарке готовится к открытию. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пригородные речные маршруты запустят по каналу имени Москвы к 2030 году. Об этом рассказал Дептранс столицы.

Кинофестиваль в честь женщин-режиссеров пройдет в Москве с 2 по 11 марта. Об этом заявили в Союзе кинематографистов.