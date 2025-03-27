Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 15:15

Новости

Театр "Мастерская "12" получил уникальное сценическое оборудование – Собянин

Театр "Мастерская "12" получил уникальное сценическое оборудование – Собянин

Сергей Собянин открыл театр "Мастерская "12" после реставрации

Собянин: за год на сценах московских театров показано 259 премьер

Собянин: летние веранды без спецоборудования теперь можно размещать без проекта

Сергей Собянин сообщил об упрощении правил размещения летних веранд

Собянин: за 5 лет Некрасовской линией метро воспользовались более 200 млн раз

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 марта

Сергей Собянин: мероприятия в честь 80-летия Победы пройдут по всей Москве

Собянин рассказал о строительстве "Моста-паруса" у Новозаводской улицы

Собянин: учреждения культуры Москвы за год посетили 235 млн раз

После реконструкции открылся театр "Мастерская "12" Никиты Михалкова" на Поварской улице. Сергей Собянин отметил, что теперь театр оснащен современным сценическим оборудованием, включая зал на 608 мест с уникальной акустикой и возможностью 3D проекций.

Художественный руководитель учреждения Никита Михалков добавил, что такие обновления открывают новые горизонты для творчества. В сентябре в театре пройдет премьера – спектакль по пьесе А. П. Чехова "Безотцовщина".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыкультуратеатрвидеоРоман КарловНаталия ШкодаСветлана Доброхотова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика