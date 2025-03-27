Театр "Мастерская "12" получил уникальное сценическое оборудование – Собянин

После реконструкции открылся театр "Мастерская "12" Никиты Михалкова" на Поварской улице. Сергей Собянин отметил, что теперь театр оснащен современным сценическим оборудованием, включая зал на 608 мест с уникальной акустикой и возможностью 3D проекций.

Художественный руководитель учреждения Никита Михалков добавил, что такие обновления открывают новые горизонты для творчества. В сентябре в театре пройдет премьера – спектакль по пьесе А. П. Чехова "Безотцовщина".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.