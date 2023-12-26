За 12 лет археологи обнаружили в Москве более 100 тыс находок – Собянин

Количество ценных находок, сделанных археологами в Москве за последние 12 лет, превысило 100 тысяч. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр отметил, что только в этом сезоне всего за несколько месяцев под землей удалось обнаружить почти девять тысяч кладов с монетами и украшениями, изразцы, игрушки, кувшины и другие предметы быта москвичей. И на этом работа не закончится. В ближайшее время артефакты направят в лаборатории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.