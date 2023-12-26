Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 09:00

Новости

За 12 лет археологи обнаружили в Москве более 100 тыс находок – Собянин

За 12 лет археологи обнаружили в Москве более 100 тыс находок – Собянин

Собянин: в Бирюлеве и Отрадном открылись новые городские поликлиники

В новогодние праздники парковка в Москве будет бесплатной – Собянин

Собянин: в Москве открылся шестой по счету электробусный парк

Новости часа: Собянин вручил городские награды московским учителям

"Мой район. Навигатор": свыше 72 тыс торговых объектов украсили в Москве к Новому Году

Новости часа: Собянин наградил учителей за вклад в систему образования Москвы

Новости часа: электробусный парк в Новокосине позволит запустить 12 маршрутов в 2024 году

Сергей Собянин вручил городские награды московским учителям

Собянин: количество электробусов в Москве наращивается с каждым годом

Количество ценных находок, сделанных археологами в Москве за последние 12 лет, превысило 100 тысяч. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр отметил, что только в этом сезоне всего за несколько месяцев под землей удалось обнаружить почти девять тысяч кладов с монетами и украшениями, изразцы, игрушки, кувшины и другие предметы быта москвичей. И на этом работа не закончится. В ближайшее время артефакты направят в лаборатории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика