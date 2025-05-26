Собянин: экспорт московской химической промышленности вырос почти на 30%

Экспорт московской химической промышленности вырос почти на 30%. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, поставки химической продукции за рубеж увеличились почти в 7 раз. В числе ключевых партнеров – Бразилия, Индия, Белоруссия, Китай, Турция.

За рубеж отправляют традиционные химические соединения и высокотехнологичные решения. Например, инновационные полимеры, экопластик, медицинские и экологические реагенты.

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